Roma esplosione in un distributore di benzina al Prenestino | almeno 4 feriti gravi da ustioni Boato avvertito in diversi quartieri della Capitale

Un’esplosione devastante ha sconvolto il quartiere Prenestino di Roma, lasciando almeno quattro feriti gravi e generando un boato che si è propagato in tutta la città. La scena è stata apocalittica: fiamme e fumo avvolgono il distributore di via dei Gordiani, mentre i soccorritori sono subito scattati in azione. La capitale si interroga sulle cause di questa tragedia, che ha gettato un’ombra di paura e preoccupazione su tutta la comunità.

Un'esplosione e poi un incendio a Roma. Un incidente ad un distributore di benzina in via dei Gordiani, al Prenestino, ha provocato un forte boato avvertito in molti quartieri della.

