Esplosione a Roma oggi venerdì 4 luglio 2025 ecco cosa è successo | incidente a un distributore di benzina

Un’onda di shock ha scosso Roma questa mattina, venerdì 4 luglio 2025, con un’esplosione improvvisa che ha provocato sirene e paura tra i cittadini. L’incidente si è verificato in via dei Gordiani, al Prenestino, a causa del distacco di una pompa della cisterna di un distributore di benzina. Ecco cosa è successo e come la città sta reagendo a questa emergenza improvvisa.

Una forte esplosione è stata avvertita a Roma alle 8,15 circa di oggi, venerdì 4 luglio 2025, con l’onda d’urto che è stata avvertita in diversi quartieri della città. Secondo le prime informazioni il forte boato sarebbe stato causato da un incidente avvenuto a un distributore di benzina in via dei Gordiani, al Prenestino. L’incidente sarebbe stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l’impianto di distribuzione. Secondo le prime testimonianze si sarebbe sentito prima un forte odore di gas e poi un primo boato. Poi, una seconda esplosione, molto più forte della prima. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Esplosione a Roma oggi venerdì 4 luglio 2025, ecco cosa è successo: incidente a un distributore di benzina

esplosione - incidente - roma - venerdì

Un'alta colonna di fumo è visibile da diversi punti della città.

