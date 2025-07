Addio Calhanoglu e nuovo centrocampista per Chivu | jolly dalla serie A

Il calcio estivo si infiamma con addii importanti e nuovi colpi di scena: Hakan Calhanoglu dice addio all’Inter, lasciando un vuoto difficile da colmare, mentre Chivu prepara il suo jolly dalla Serie A per rinforzare il centrocampo. La sessione di mercato si apre a sorprese e opportunità, con i nerazzurri alla ricerca di un sostituto all’altezza. Ma chi sarà il nuovo volto che saprà fare la differenza? Restate sintonizzati, il calciomercato è appena iniziato.

Calhanoglu è già pronto a vestire la maglia del Galatasaray e l’Inter è pronta a sferrare il colpo del sostituto Hakan Calhanoglu e l’ Inter, c’eravamo tanto amati. Uno dei leader tecnici dei nerazzurri è arrivato al capolinea della sua avventura meneghina e lo ha fatto nel peggiore dei modi, con una vera e propria diatriba interna degli spogliatoi che però è diventata di dominio pubblico. (Ansa) – tvplay.it Lautaro Martinez, dopo la sconfitta contro la Fluminese al Mondiale per Club, ha parlato in maniera netta ai microfoni di DAZN invitando coloro che non avessero più voglia di rimanere di andare via dall’Inter. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Addio Calhanoglu e nuovo centrocampista per Chivu: jolly dalla serie A

In questa notizia si parla di: calhanoglu - addio - centrocampista - chivu

Inter, interesse dall'Arabia per Calhanoglu. Tra infortuni, l'addio di Inzaghi e il contratto: perché può partire - A un anno di distanza dalle voci sul Bayern Monaco, Hakan Calhanoglu torna a fare scalpore nel calciomercato dell’Inter.

L'Inter potrebbe puntare su Lucas Da Cunha I nerazzurri starebbero monitorando la situazione di Calhanoglu che, in caso di addio, lascerebbe un enorme vuoto nel centrocampo di Chivu Secondo TuttoSport, il calciatore che potrebbe sostituirlo è Da Cun Vai su Facebook

Chivu manda via Calhanoglu: la decisione è già presa; Inter, abbandonate piste Bernabè e Keita? In caso di addio Calhanoglu piace Da Cunha; Il piano di Chivu in caso di addio di Calhanoglu.

Calhanoglu e Lautaro, arriva il primo contatto. Chi può arrivare all’Inter in caso di addio - Il turco e il capitano al primo passo verso il disgelo. Come scrive corrieredellosport.it

Inter, il sostituto di Calhanoglu: arriva dal Genoa - Novità interessanti in casa Inter per scegliere subito il sostituto di Calhanoglu. Scrive calciomercato.it