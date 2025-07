Nel programma di Milo Infante nuovi aggiornamenti sulla morte di Chiara Poggi Spazio anche alle indagini sulla morte del 19enne egiziano Ramy Elgami

Nel programma di Milo Infante, si fanno importanti aggiornamenti su casi di grande rilievo: dalla tragica morte di Chiara Poggi alle ultime novità nell’inchiesta su Ramy Elgami, il 19enne egiziano deceduto a Milano. Con ospiti e analisi approfondite, la puntata svela i nuovi sviluppi sul caso di Garlasco e le implicazioni del recente ddl contro il femminicidio. Un approfondimento che non lascia spazio all’indifferenza.

Nell'ultima puntata serale di Ore 14 sera ampio spazio è stato dato ovviamente a Garlasco, con in studio tanti ospiti a commentare gli ultimi sviluppi del nuovo filone d'indagine che vede protagonista Andrea Sempio. In seconda battuta anche gli ultimi aggiornamenti su Ramy Elgami, 19enne egiziano morto a Milano in seguito a un lungo inseguimento dei carabinieri. Il femminicidio diventa reato autonomo: il nuovo ddl prevede l'ergastolo

Nel programma di Milo Infante, nuovi aggiornamenti sulla morte di Chiara Poggi. Spazio anche al giallo sul presunto suicidio di Liliana Resinovich - Nel programma di Milo Infante, nuovi aggiornamenti scuotono il mondo del crimine e del mistero. Tra il giallo di Chiara Poggi a Garlasco e il presunto suicidio di Liliana Resinovich, si intrecciano storie avvincenti e colpi di scena sorprendenti.

