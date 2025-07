Il bilancio della stagione Volley Pesaro ok

passione e determinazione, dimostrando ancora una volta il grande spirito di squadra che rende il Volley Pesaro una vera famiglia. Questa stagione, ricca di sfide e successi, ci ha insegnato che ogni vittoria è il risultato di impegno e solidarietà condivisa. E ora, pronti a scrivere il prossimo capitolo, guardiamo avanti con entusiasmo verso nuove mete e traguardi da raggiungere insieme.

La stagione del Volley Pesaro si è conclusa con un momento conviviale e l'abbraccio tra giocatrici, amiche, allenatori, dirigenti. Una serata di sorrisi e ricordi che rimarranno indelebili negli anni, perché ogni stagione ha le sue vittorie, ma anche le sue sconfitte, ma è pur sempre unica. Quest'anno i numeri sono importanti: oltre 230 gare, più di 100 a "casa" Palasnoopy. La serie C è stata un lunghissimo campionato, affrontato però sempre con determinazione e culminato con la salvezza raggiunta. La squadra di 1ª Divisione che ha raggiunto i Play off promozione, mentre quella di 3ª Divisione è stata un un ottimo banco di prova per le più piccole.

