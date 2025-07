Una fine annunciata | si volta pagina dopo l’accordo con la Feralpi Da ieri è ufficiale anche per la Figc Il Brescia sparisce dopo 114 anni

Dopo 114 anni di gloria, il Brescia si congeda dal calcio professionistico, segnando la fine di un'epoca ricca di campioni e storie memorabili. La decisione della FIGC, seppur prevedibile, rappresenta un capitolo doloroso ma inevitabile, che ci ricorda il passato splendente delle Rondinelle e l'importanza di guardare avanti con speranza e determinazione. La storia non si ferma: adesso, è il momento di scrivere un nuovo inizio.

Dopo un onorato percorso di ben 114 anni di storia, il Brescia è stato escluso dal calcio professionistico. Una sentenza, quella della Figc, scontata, ma che, sotto il peso dei capi d’accusa elencati nel lungo comunicato ufficiale, chiude un capitolo molto importante, ricordando i tempi in cui nelle Rondinelle c’erano grandi campioni come Baggio, Guardiola, Hagi e Toni, Corini, Pirlo e Tonali. Il comunicato ufficiale della Figc parla di "mancato rispetto dei criteri legali ed economico-finanziari per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di serie C 20252026". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Una fine annunciata: si volta pagina dopo l’accordo con la Feralpi. Da ieri è ufficiale anche per la Figc. Il Brescia sparisce dopo 114 anni

In questa notizia si parla di: ufficiale - figc - fine - annunciata

Serie B, arriva la prima mossa ufficiale: il Brescia deferito dalla Procura Figc assieme al Trapani - Arriva la prima mossa ufficiale in Serie B: il Brescia e il Trapani sono stati deferiti dalla Procura FIGC a seguito di segnalazioni della Covisoc.

Luciano Spalletti è ormai a un passo dall’addio alla Nazionale. Le ore di riflessione hanno portato a questa decisione, che sarà annunciata a breve: Luciano Spalletti non sarà più il CT dell'Italia. Resta solo da capire se la partita contro la Moldavia di lunedì Vai su Facebook

Una fine annunciata: si volta pagina dopo l’accordo con la Feralpi. Da ieri è ufficiale anche per la Figc. Il Brescia sparisce dopo 114 anni; L'iscrizione del Brescia in Serie C è fittizia: spunta l'ombra di un ultimo favore di Cellino a Braida; Turris, ora è davvero finita: la FIGC annuncia l'esclusione dalla C!.

Una fine annunciata: si volta pagina dopo l’accordo con la Feralpi. Da ieri è ufficiale anche per la Figc. Il Brescia sparisce dopo 114 anni - Pubblicato dalla Federazione il comunicato che estromette il club dai professionisti. Riporta sport.quotidiano.net

Ufficiale, Brescia cancellato dal calcio professionistico: la nota FIGC pone fine a 114 di storia - Finisce ufficialmente nella mattinata di giovedì 3 luglio 2025 la storia del Brescia Bsfc, estromesso dal calcio professionistico con una nota da parte ... Come scrive fanpage.it