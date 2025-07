Calcio a 5 amatoriale

Si è concluso con la vittoria del Casa Pepè il torneo ' La Pergola ' di Santa Sofia di calcio a cinque. Nella finalissima della competizione, alla quale hanno preso parte dodici formazioni e ha assistito un buon pubblico serale, i neocampioni hanno superato 4-2 il quintetto del Bar Ristorante Civorio grazie alla tripletta di Youness Artoum e alla rete di Youssef Balward. Per gli avversari a segno Niccoló Bianco e Marco Castorri. Questa la formazione del Casa Pepè (nella foto) allenato da Azzedine Majoduli: Leonardo Lamorgese, Youness Artoum, Mohamed Artoum, Najim En' Nasiri, Zakaria Balward, Youssef Balward, Abdel Imani.

