Oggi la presentazione relativa alla nuova stagione ma il tesseramento aprirà nei prossimi giorni Campagna abbonamenti | prezzi e novità

Oggi la Fiorentina svela le anteprime della nuova stagione: tra anticipazioni sulla campagna abbonamenti e primi dettagli sui prezzi, i tifosi sono già in fermento. Sebbene la data ufficiale di apertura non sia ancora stata annunciata, le indiscrezioni suggeriscono che le tariffe resteranno simili allo scorso anno, offrendo opportunità per tutti gli appassionati di vivere l'emozione viola. La grande sorpresa è alle porte...

Sarà oggi il giorno in cui la Fiorentina farà luce su tutti i dettagli legati alla campagna abbonamenti per la stagione 202526. In attesa di capire la data precisa in cui partirà il periodo di tesseramento (ma non sarà dato questo venerdì lo start ufficiale), iniziano già a emergere le prime indiscrezioni su modalità, settori disponibili e soprattutto prezzi che - è quanto trapela - resteranno in linea con quelli della scorsa annata. La novità principale, come comunicato dal club, riguarderà la riapertura di alcuni settori della Maratona che nello scorso campionato erano interessati dai lavori di restyling del Franchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net