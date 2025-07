Ceccarelli PD | Difendiamo i circoli del Valdarno presidi sociali e culturali In Consiglio regionale un atto per fare chiarezza

In un momento di incertezza, i circoli del Valdarno rappresentano più di semplici spazi ricreativi: sono presidi di cultura, socialità e identità locale. Per tutelarli, il Capogruppo del PD Vincenzo Ceccarelli annuncia un’iniziativa in Consiglio regionale volta a fare chiarezza e garantire il loro ruolo fondamentale nel tessuto comunitario. È ora di difendere con forza questi pilastri della nostra storia e identità.

Arezzo, 4 luglio 2025 – Dopo le verifiche fiscali che hanno coinvolto diversi circoli ricreativi e culturali del Valdarno, il Capogruppo regionale del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli annuncia un'iniziativa in Consiglio regionale per fare piena luce sulla vicenda e tutelare il valore sociale di queste realtà. “È giusto che le istituzioni verifichino il rispetto delle norme, ma è altrettanto fondamentale distinguere tra imprese commerciali e circoli nati per favorire la partecipazione e il legame sociale nei territori – dichiara Ceccarelli –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ceccarelli (PD): "Difendiamo i circoli del Valdarno, presidi sociali e culturali. In Consiglio regionale un atto per fare chiarezza"

In questa notizia si parla di: regionale - circoli - valdarno - culturali

Congresso regionale del Pd: al via le votazioni nei circoli per il rinnovo del segretario regionale - Il congresso regionale del PD segna l'avvio delle votazioni nei circoli per il rinnovo del segretario regionale.

Due concerti imperdibili durante ValdarnoComics Durante il weekend del ValdarnoComics, il centro storico di San Giovanni Valdarno si riempie non solo di fumetti e giochi, ma anche di grande musica! Sabato 5 luglio – Ore 21:00 SEN6 – Un viaggio tra Vai su Facebook

Ceccarelli (PD): Difendiamo i circoli del Valdarno, presidi sociali e culturali. In Consiglio regionale un atto per fare chiarezza; Controlli fiscali nei circoli ricreativi e culturali: sanzioni e provvedimento di chiusura temporanea; Controlli ai circoli del Valdarno, l’assessora regionale Spinelli: “Non dimentichiamo la natura sociale di queste realtà”.

Ceccarelli (PD): "Difendiamo i circoli del Valdarno, presidi sociali e culturali. In Consiglio regionale un atto per fare chiarezza" - Dopo le verifiche fiscali che hanno coinvolto diversi circoli ricreativi e culturali del Valdarno, il Capogruppo regionale del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli annuncia un'iniziativa in Consigl ... Da lanazione.it

Controlli a circoli in Valdarno, Spinelli: “Attenzione a natura e funzione di queste realtà” - E’ quanto richiede l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli intervenendo in relazione alla vicenda relativa alle verifiche fiscali cui sono stati sottoposti numerosi circoli del Va ... Scrive lanazione.it