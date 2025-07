È sempre mezzogiorno via Giovanna Civitillo | chi la sostituisce

Un nuovo capitolo si apre per È sempre mezzogiorno: Giovanna Civitillo, presenza fissa dal 2022, lascia il posto a Carlotta Mantovan, nota per la sua collaborazione con Antonella Clerici nel 2018. La trasmissione si rinnova, portando freschezza e nuove personalità nel suo team, mentre il pubblico si domanda cosa riserverà questa stagione all'insegna di emozioni e sorprese. Non resta che scoprire come si evolverà questo cambio di volto.

Cambio in vista per È sempre mezzogiorno, il programma di successo condotto su Rai 1 ogni giorno da Antonella Clerici. La nuova stagione non vedrà il ritorno infatti di Giovanna Civitillo, presente nel team dal 2022. La moglie di Amadeus era rimasta in squadra anche dopo l’addio del marito alla Rai per il passaggio a Discovery. Al suo posto arriverà Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi, che ha già collaborato con Clerici nel 2018 per il programma Portobello. Per lei sarà un ritorno in tivù a due anni di distanza da Ballando con le stelle, quando era stata concorrente in coppia con Moreno Porcu. 🔗 Leggi su Lettera43.it