Diogo Jota il tremendo scherzo del destino prima dell’incidente | cosa si scopre

Il mondo del calcio è stato scosso da una tragedia che ha sconvolto fan e addetti ai lavori: la scomparsa improvvisa di Diogo Jota, star del Liverpool, e del giovane fratello André Silva. Prima dell’incidente, un dettaglio sorprendente emerge, rivelando come il destino abbia giocato loro un scherzo crudele. Cosa si scopre davvero su quella tragica giornata? La verità nasconde retroscena inaspettati che cambieranno per sempre il ricordo di questa tragedia.

– Il mondo del calcio è stato scosso da una tragedia devastante che ha visto la scomparsa improvvisa di Diogo Jota, celebre attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, insieme al fratello minore André Silva. I due stavano attraversando la Spagna, diretti a Santander per imbarcarsi su un traghetto verso l’Inghilterra. Il viaggio, iniziato con buone intenzioni, si è trasformato in un incubo vicino alla città di Zamora, quando la loro Lamborghini, noleggiata per l’occasione, è uscita di strada dopo l’esplosione di uno pneumatico, prendendo fuoco e lasciando i due fratelli senza via di scampo. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Diogo Jota, il tremendo scherzo del destino prima dell’incidente: cosa si scopre

In questa notizia si parla di: diogo - jota - tremendo - scherzo

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Il cuore di Liverpool si ferma in lutto per Diogo Jota, il talento portoghese scomparso troppo presto a soli 28 anni.

Diogo Jota, il tremendo retroscena sull’incidente: cosa salta fuori Vai su Facebook

"Le persone hanno smesso di contare i gol": Salah un alieno al Liverpool e Jota scherza - Presente in conferenza stampa al fianco di Arne Slot, l'attaccante del Liverpool Diogo Jota ha anticipato che sfida sarà contro il Paris Saint- Riporta tuttomercatoweb.com

Diogo Jota: Primi Anni - La Gazzetta dello Sport - I suoi genitori, Isabel Silva e Joaquim Silva, hanno sempre sostenuto la sua passione per il calcio. Da gazzetta.it