Roma rivoluzione in attacco | Krstovic si scalda O’Riley per il centrocampo scambio di portieri con il Milan

La Roma corre, e lo fa su più fronti. La rifondazione del reparto offensivo è ormai una priorità per il direttore sportivo Frederic Massara, che deve ridisegnare l'attacco attorno a Dovbyk, punta centrale del progetto giallorosso. Dopo la partenza ufficiale di Tammy Abraham al Be?ikta? e con Eldor Shomurodov sempre più vicino al Basaksehir – manca solo l'ultimo via libera – il cantiere offensivo è aperto e operativo. Wesley operazione in via di definizione: prestito "di famiglia". In attesa di sviluppi, si continua a lavorare all'operazione Wesley, attaccante brasiliano destinato a passare all' Everton, club anch'esso sotto il controllo dei Friedkin, per poi essere girato alla Roma in prestito con diritto di riscatto.