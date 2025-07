Prove di ‘fuggi fuggi’ in casa Rimini Guai societari e mercato in salita

Le prove di fuga del Rimini si stanno rivelando più complicate del previsto, tra guai societari e un mercato in fermento. La penalizzazione e le incertezze future hanno già acceso gli animi, mentre i giocatori iniziano a mostrare segnali di preoccupazione. In questo scenario incerto, il club e la famiglia Petracca sono chiamati a chiarire i loro piani, se ancora ci sono margini di speranza. La strada è tutta in salita, ma il calcio sa sorprendere…

I guai societari del Rimini avranno ripercussioni sulla classifica (con il -4 di penalizzazione), ma sicuramente anche sul mercato dei biancorossi. Alla famiglia Petracca il compito di spiegare i programmi futuri, se di programmi si potrà ancora parlare. Ma intanto si registrano i primi segni di preoccupazione tra i giocatori biancorossi, e anche i primi segni su un mercato che si è fatto decisamente acceso. Perché chi guarda da fuori, e inizia a sentire che qualcosa non funzione, pensa bene di buttarsi sui giocatori biancorossi di maggior pregio. Così, il numero uno Colombi (che ha richieste dalla serie B) potrebbe non essere l'unico a fare la valigia.

