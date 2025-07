pinamonti si sfila anche il bologna e per il sassuolo diventa un rebus

Il mercato si infiamma e il futuro di Pinamonti diventa un vero rebus per Bologna e Sassuolo. Sembrava tutto fatto, ma le manovre dei club hanno ribaltato le aspettative, lasciando in bilico il destino dell’attaccante nato nel '99. Tra scelte strategiche e colpi di scena, la vicenda si fa sempre più intricata, e il giovane talento potrebbe essere protagonista di un’ulteriore svolta. Ma quali saranno le prossime mosse? È ancora tutto da scoprire.

Sembrava fatta, e invece. Invece il Bologna, che pure sembrava poter alleggerire il Sassuolo togliendo ai neroverdi Andrea Pinamonti, ha cambiato idea. Usato sicuro – ovvero Ciro Immobile – per i rossoblù, e il ‘Pina’, che rientra dal prestito al Genoa, che diventa una sorta di ‘caso’. Le virgolette sono, s’intende, d’obbligo, perché parliamo di un ragazzo del ‘99 che in Serie A è andato in doppia cifra in tre delle ultime quattro stagioni. Ma anche di un giocatore che il Sassuolo ha strapagato (20 milioni) e ha contratto pesante con ingaggio milionario che il contratto che firmò con i neroverdi gli garantisce fino al 2027 e che non ha mai nascosto di ambire a piazze più ‘nobili’ di quella neroverde. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net