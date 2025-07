Forte boato a Roma | esplosione a un distributore di benzina

Un forte boato ha scosso questa mattina diversi quartieri di Roma, scatenando preoccupazione tra i residenti. L’incidente, avvenuto in via dei Gordiani nel Prenestino, ha coinvolto un distributore di benzina, provocando un’esplosione dovuta al distacco di una pompa. La colonna di fumo visibile si è sollevata alta nel cielo, creando momenti di tensione e curiosità . Ecco cosa è successo e come si sta intervenendo per mettere in sicurezza la zona.

Un forte boato è stato avvertito questa mattina in diversi quartieri di Roma: è stato causato da un incidente a un distributore di benzina in via dei Gordiani, nella zona del Prenestino. Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, l’episodio è avvenuto poco dopo le ore 8 ed è stato provocato dal distacco di una pompa collegata alla cisterna che alimentava l’impianto di distribuzione. Si è levata una densa colonna di fumo visibile da gran parte della cittĂ . Tante le telefonate ai numeri d’emergenza di cittadini che avevano sentito il boato. Al momento non risultano feriti. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Forte boato a Roma: esplosione a un distributore di benzina

In questa notizia si parla di: forte - boato - roma - distributore

Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei di magnitudo 2,6 sentito da diversi residenti: "Scossa forte, un boato" - Un terremoto di magnitudo 2,6 ha colpito i Campi Flegrei, con epicentro a Monte Nuovo. La scossa, avvertita da numerosi residenti, è stata accompagnata da un forte boato e vibrazioni intense, suscitando crescente preoccupazione nella zona.

#Roma Incidente a un distributore di benzina. Un forte boato al prenestino si è sentito in molti quartieri della capitale. L'incidente è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna. Un'alta colonna di fumo è visibile da diversi punti della città . Vai su X

#SanDonà – Esplosione nella notte, distrutto un negozio in centro Un boato improvviso, poi le fiamme. Erano circa le 4 del mattino di questa notte quando un’esplosione ha squarciato il silenzio della centralissima via Giannino Ancillotto, tra il Teatro Metropolit Vai su Facebook

Roma, esplode distributore di benzina: diversi feriti. Il boato scuote la cittĂ ; Incidente a un distributore di benzina, forte esplosione a Roma; Roma un forte boato udito in varie parti della cittĂ .

Roma, esplosione al Prenestino in un distributore di benzina: forte boato avvertito in diversi quartieri della Capitale - Un incidente ad un distributore di benzina in via dei Gordiani, al Prenestino ha provocato un forte boato sentito in molti quartieri ... Riporta msn.com

Roma, esplode distributore di benzina: diversi feriti. Il boato scuote la città - Un incidente ad un distributore di benzina in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino di Roma, ha provocato un forte boato sentito in molti quartieri della Capitale. Secondo rainews.it