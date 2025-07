Palmeiras v Chelsea | formazione statistiche e anteprima

Il prossimo grande confronto tra Palmeiras e Chelsea promette emozioni intense: analisi delle formazioni, statistiche dettagliate e tutte le anteprime per prepararsi al meglio a questo spettacolare match. Con dati aggiornati e approfondimenti esclusivi, i tifosi non perderanno neanche un dettaglio di questa sfida che potrebbe scrivere nuove pagine di storia. Scopri tutto quello che c’è da sapere su questa attesissima partita, perché il calcio è fatto di emozioni da vivere fino all’ultimo secondo.

2025-07-03 14:43:00

Estevao mostra i fan del Chelsea cosa arriverà come Palmeiras e Porto condividono i punti alla Coppa del Mondo di Club - L'attesa è finita: Estevao Willian, giovane talento di soli 18 anni, ha incantato i fan del Chelsea con una prestazione straordinaria a Stamford Bridge, lasciando il segno prima del suo debutto londinese.

DIRETTA: Palmeiras-Botafogo LIVE! Formazioni, risultato e tutti gli aggiornamenti sull'ottavo di finale del Mondiale per Club; Dove vedere Benfica-Chelsea in diretta TV e streaming?; Chelsea-Los Angeles FC formazioni ufficiali: chi gioca titolare e le ultime su Palmer, Jackson, Giroud e Lloris.

Palmeiras-Chelsea: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club - Chelsea, quarto di finale del Mondiale per Club, sarà visibile in esclusiva in diretta in streaming su Dazn .

Probabili formazioni Palmeiras Chelsea/ Quote: i titolari di Maresca (Mondiale per Club 2025, 4 luglio) - Probabili formazioni Palmeiras Chelsea, oggi venerdì 4 luglio: quote, moduli e titolari del quarto di finale del Mondiale per Club 2025.