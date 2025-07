Le mamme non sono programmate per udire il pianto dei bebè | anche i papà lo sentono ma la società li lascia dormire

Le mamme non sono programmate per udire il pianto dei bebè, anche i papà lo sentono, ma la società spesso li lascia dormire. Una recente ricerca danese sfata il mito che la sensibilità ai pianti sia innata nel genere femminile, evidenziando come le differenze siano più culturali che naturali. Questo studio apre nuove prospettive sulla divisione dei compiti genitoriali e invita a riflettere sui ruoli tradizionali. Continua a leggere.

Uomini e donne hanno sensibilità simili ai pianti dei neonati e se nella maggioranza dei casi sono le donne ad alzarsi per accudire il bebè, il motivo è dettato dalla società e non dalla natura. A dirlo è una nuova ricerca danese che sfata uno dei miti più radicati alla base della divisione dei compiti genitoriali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sono - bebè - società - mamme

