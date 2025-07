L’Empoli rinnova Alessandro Torri

L’Empoli ha rinnovato il contratto di Alessandro Torri, talento classe 2005 che ha saputo conquistare tutti con le sue prestazioni in Serie D. Con 10 gol e un ruolo determinante nel terzo posto del Villa Valle, il giovane promette di essere una stella nascente nel panorama calcistico italiano. Tornato a Monteboro, i...

L’ Empoli ha rinnovato il contratto di Alessandro Torri, classe 2005, che ha trascorso la sua ultima stagione in Serie D con la maglia del Villa Valle (Bergamo). Il ragazzo ha impressionato tutti gli addetti ai lavori, in quanto nessuno della sua età ha segnato quanto lui nella quarta serie della piramide calcistica italiana, avendo messo a segno 10 gol e aiutando i suoi a raggiungere un ottimo terzo posto in campionato. Tornato a Monteboro, i dirigenti non si sono fatti scappare l’occasione blindando il 20enne con un contratto triennale: nel suo futuro ci sarà il salto di categoria, ossia un prestito in Serie C, per continuare col suo sviluppo di calciatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Empoli rinnova Alessandro Torri

