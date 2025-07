Delitto di Garlasco – Il test del Dna sulle unghie di Chiara Poggi Nuovo round dell’incidente probatorio

Il delitto di Garlasco continua a svelare i suoi misteri, con il nuovo round dell’incidente probatorio che si concentra sul DNA rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi. I risultati preliminari sui campioni di impronta e sulla spazzatura sono stati negativi, ma l’attenzione si sposta ora sui margini ungueali. Riuscirà questa analisi a fare luce su uno dei casi più controversi d’Italia? Il mistero si infittisce, e il prossimo esame potrebbe essere decisivo.

Negativi i test su impronta n° 10 e sulla spazzatura (i profili genetici sono di Chiara Poggi e Alberto Stasi ), il prossimo round dell’incidente probatorio sarà sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi o meglio sui margini ungueali. Nel processo d’appello bis a carico del fidanzato della vittima, il perito dei giudici della Corte d’assise d’appello di Milano, Francesco De Stefano, stabilì che erano troppo degradate e in quantità troppo limitata, e quindi il confronto con il profilo genetico, pur evidenziando la compatibilità di cinque ‘marcatori’, non aveva dato esiti sufficientemente attendibili: “È necessario che la corrispondenza sia di tutti e 17 i marcatori” per l’attribuzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Garlasco – Il test del Dna sulle unghie di Chiara Poggi. Nuovo round dell’incidente probatorio

In questa notizia si parla di: chiara - poggi - test - unghie

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Alla luce del comunicato stampa diffuso dalla Procura di Pavia il 21 maggio scorso in merito all'attribuzione ad Andrea Sempio dell'impronta palmare n. 33 posta all'altezza del terzo gradino della scala "ove è stato rinvenuto il cadavere di Chiara Poggi" e della Vai su Facebook

Delitto Garlasco, per i Pm il Dna sulle unghie di Chiara resta decisivo; Garlasco, la verità sotto le unghie di Chiara: il ‘match’ con il Dna di Sempio nelle consulenze dei pm e i test inediti sui reperti ‘dimenticati’. Cosa succede ora; Omicidio Chiara Poggi, Andrea Sempio è stato sottoposto a esame Dna.

Delitto Garlasco, per i Pm il Dna sulle unghie di Chiara resta decisivo - Gli esami effettuati sui reperti della spazzatura della colazione di quel mattino del 13 agosto di 18 anni fa e su quasi 60 impronte non hanno fornito elementi utili alle indagini riaperte. Da msn.com

Garlasco, l'impronta 33 sul muro non è di Sempio. Ai pm resta solo una carta: il dna sulle unghie di Chiara Poggi - L'accertamento sull'impronta 33 dimostra la sua non attribuibilità ad Andrea Sempio. Lo riporta affaritaliani.it