In un’Italia sempre più orientata al riarmo, il governo amplia il focus sulle spese militari, investendo anche in porti, cantieri, ferrovie e strade, puntando a raggiungere il 5% del Pil. Guido Crosetto rassicura: «Il welfare non sarà toccato». Nel frattempo, nel Regno Unito, tensioni politiche e emotive scuotono i mercati. Scopri di più sugli sviluppi di questa intricata situazione globale.

Il governo punta a raggiungere il 5% del Pil investendo pure in infrastrutture. Guido Crosetto: «Non sarà toccato il welfare».. Il premier inglese sostiene Rachel Reeves, in lacrime in Aula dopo gli attacchi per la sforbiciata ai sussidi. Il pianto innervosisce i mercati: valuta in calo e rimbalzo dei titoli di Stato.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Via italiana al riarmo: nelle spese militari anche porti, cantieri, ferrovie e strade

Riarmo all’italiana: +40% di missili - L'industria missilistica italiana si prepara a un significativo incremento della produzione, con un aumento del 40% previsto per quest'anno e del 100% per il prossimo, come annunciato dal ministro della Difesa Guido Crosetto.

I paesi membri della Nato si sono impegnati a portare le spese militari al 5% del Pil (3,5% per la difesa, 1,5% per la sicurezza) entro il 2035. Si tratta di un obiettivo «sproporzionato e inutile», come riprende anche la campagna #FermaIlRiarmo Vai su X

FERMA IL RIARMO: “Sconsiderato l’impegno dell’Italia a portare la spesa militare al 5% del Pil” Come annunciato da mesi, ieri i Paesi membri della NATO si sono impegnati a portare le spese militari al 5% del Pil (3,5% per la difesa, 1,5% per la sicurezza) ent Vai su Facebook

Via italiana al riarmo: nelle spese militari anche porti, cantieri, ferrovie e strade; Campagna “Ferma il riarmo”: «No a spese militari al 5% del Pil»; Per il 3,5% in spesa militare pura l’Italia dovrà sborsare 700 miliardi.

