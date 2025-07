Juve tutto su Osimhen Roma in salsa inglese

All roads lead to Osimhen: the Napoli star is at the heart of Juventus’s transfer ambitions. The Bianconeri are also eyeing Jonathan David, who arrives in Turin for medical check-ups before signing. Yet, under the new direction of Comolli, the focus is firmly on making a decisive move for Victor Osimhen, whose talent continues to captivate Italian and European football alike. The Serie A giants are preparing to make their boldest bid yet—stay tuned for the latest updates.

Tutte le strade portano a Osimhen. È l'ex Napoli l'obiettivo di mercato della Juventus, che oggi attende il canadese Jonathan David a Torino per le visite al J Medical prima di firmare il contratto. Il venticinquenne nordamericano arriva dal Lille dal quale si era svincolato, e ha convinto i propri agenti a calare le prestese sulle commissioni per vestire il bianconero. Ma il nuovo corso di Comolli prevede l'assalto deciso a Victor Osimhen, con il quale una prima trattativa era stata provata già dalla dirigenza ai tempi di Giuntoli. Il nigeriano ha rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro all'anno dall'Al Hilal di Simone Inzaghi (che stasera sfida il Fluminense nel mondiale per club), è sicuramente motivato ma bisogna fare i conti con il Napoli che vanta una clausola rescissoria di 75 milioni di euro, teoricamente valida solo per i club stranieri.

