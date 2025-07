Bosi nuovo preparatore fisico dei Raggisolaris.

consolidate competenze e una passione innata per il basketball, che gli permetteranno di elevare il livello fisico dei nostri atleti. Con il suo entusiasmo e professionalità , Nicola Bosi si appresta a guidare i Raggisolaris verso nuove vittorie, assicurando loro una preparazione impeccabile e una forza mentale e fisica invidiabile. Il futuro della squadra si costruisce anche con la cura e l’energia del suo team di esperti.

Sarà Nicola Bosi insieme al suo staff a curare la preparazione fisica dei Raggisolaris e del Gruppo College della Raggisolaris Academy. Il preparatore fisico faentino, insieme al collaboratore Riccardo Fort, avrà questo importante compito che sarà fondamentale per vedere i giocatori pronti a lottare per quaranta minuti in ogni partita. Bosi, socio della palestra Fit&Joy di Faenza da quest’anno partner dei Raggisolaris, ha una lunga esperienza in ambito sportivo e nella pallacanestro, avendo svolto un tirocinio alla Scavolini Pesaro ai tempi in cui frequentava l’università e lavorando poi nel Faenza Basket Project in A1 e A2 femminile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net