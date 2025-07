Il 3 luglio 2025 è iniziata la nuova edizione di Temptation Island Ecco chi sono le coppie che metteranno alla prova le proprie relazioni

Il 3 luglio 2025 segna l'inizio di una nuova emozionante edizione di Temptation Island, il reality che mette in gioco le relazioni più forti e contrastate. Con Filippo Bisciglia ancora alla guida, scopriremo le storie di coppie coraggiose pronte a mettere alla prova la loro fiducia, tra tentatori e tentatrici pronti a sconvolgere ogni convinzione. Ecco chi sono le coppie che si sfideranno in questa avventura appassionante, destinata a cambiare tutto.

I l 3 luglio è partita l’edizione 2025 di Temptation Island. Ecco chi sono le coppie che metteranno alla prova le proprie relazioni, tra tentatori e tentatrici. Alla conduzione del docu-reality cult di Canale 5 ancora una volta Filippo Bisciglia. Denise e Marco 36 e 31 anni Lei guardia giurata, lui gestore di un B&B. Stanno insieme da 4 anni. Lui l’ha tradita tre anni fa. Lei vuole capire chi è davvero e se lo ama ancora. Lucia e Rosario 27 e 29 anni Lei consulente aziendale, lui manager. Insieme da 2 anni. Lei vuole passare dalla storia a distanza alla convivenza, lui si sente oppresso. Leggi anche › Le sette coppie di “Temptation Island 2025” e i tentatori: ecco chi sono Maria Concetta e Angelo 37 anni e 33 anni Lei babysitter, lui cartongessista. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il 3 luglio 2025 è iniziata la nuova edizione di Temptation Island. Ecco chi sono le coppie che metteranno alla prova le proprie relazioni

In questa notizia si parla di: luglio - edizione - temptation - island

Giffoni Film Festival si avvicina: dal 17 luglio al via la 55esima edizione - Il Giffoni Film Festival è alle porte! Dal 17 al 26 luglio, la 55esima edizione promette di incantare con storie che uniscono generazioni.

Da giovedì 3 luglio in prima serata su Canale 5 al via la dodicesima edizione di “Temptation Island”, amatissimo e appassionante docu-reality dei sentimenti. In amore si sa non esistono né regole né certezze. Il rapporto con il tempo evolve, si trasforma e a vol Vai su Facebook

Ascolti tv ieri sera 3 luglio 2025, Temptation Island 2025 debutta su Canale 5, subito un falò di confronto: i dati Auditel Vai su X

Al via “Temptation Island” con Filippo Bisciglia: le coppie della nuova edizione; Temptation Island 2025: l'arrivo delle coppie e la scelta dei tentatori; A che ora inizia Temptation Island 2025 e dove vedere le puntate in diretta streaming e in replica.

Temptation Island, Sonia lascia Alessio in lacrime e diventa la 'queen'. Social in delirio: "Altissimo trash" - Nella prima puntata del 3 luglio, Sonia fa impazzire i social con la scelta di lasciare Alessio, ma c'è un colpo di scena: cosa è successo e le reazioni ... Riporta libero.it

Temptation Island, pagelle: la crisi di Alessio (3) è ridicola, Sonia M regina di dignità (8) - i nostri top e flop e i nostri promossi e bocciati, con le pagelle di Temptation Island 2025 per la puntata di giovedì 3 luglio ... Come scrive libero.it