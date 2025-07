ECCIA Lancia l’Appello all’UE | Cinque Punti per Tutelare il Lusso Europeo da 986 Miliardi

ECCIA ha lanciato un appello urgente all’Unione Europea, proponendo cinque punti fondamentali per salvaguardare il settore del lusso europeo, un patrimonio da 986 miliardi di euro che domina il mercato globale dell’alto di gamma. Questa risorsa strategica merita tutele mirate e innovative per continuare a brillare nel mondo. È fondamentale agire ora per preservare la maestria, l’autenticità e la competitività di questo tesoro europeo.

Un appello in cinque punti all’Ue per sostenere il lusso europeo.

