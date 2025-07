Esplode distributore di benzina in città È un disastro | auto bruciate feriti gente in fuga

Un violento boato ha sconvolto Roma il mattino di venerdì 4 luglio, quando un’esplosione in un distributore di benzina ha provocato un disastro senza precedenti. Auto bruciate, feriti e persone in fuga hanno riempito le strade di panico, mentre una colonna di fumo nero e fiamme alte si alzava nel cielo della città. La scena, impressionante e drammatica, ha lasciato tutti sotto shock. La città si interroga sulle cause e sulle misure di sicurezza da adottare.

Un fortissimo boato ha scosso Roma nella mattinata di venerdì 4 luglio, provocando attimi di panico tra i residenti della zona est della città. L’esplosione, avvertita poco dopo le 8, è stata seguita da una densa colonna di fumo nero e fiamme alte visibili da numerosi quartieri della capitale. Una scena impressionante, con un vero e proprio fungo di fuoco che si è alzato nel cielo, facendo temere il peggio. >> Gravissimo incidente stradale, auto si schianta contro un autobus pieno di persone: è tragedia Le prime informazioni parlano di un’esplosione avvenuta nella zona di Villa De Santis, in via Gordiani, ma in pochi minuti la situazione è apparsa ancor più complessa: un altro fronte sembra essersi attivato tra via Policastro e via Labico, nel quartiere Malatesta, dove testimoni raccontano di aver visto sprigionarsi una colonna di fumo da un palazzo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

