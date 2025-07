Tim tutti i dubbi sul progetto di digitalizzazione dei documenti

In un contesto di trasformazione digitale, il progetto di digitalizzazione dei documenti di Tim sta sollevando un polverone tra i sindacati, pronti a difendere i propri diritti. Eugenio Santagata, Chief Public Affairs e Ceo di Telsy, sta guidando questa frontiera innovativa, ma le tensioni sono palpabili. Con il futuro di Santagata incerto e il settore in rapida evoluzione, si prospettano sfide importanti per l’azienda e i lavoratori, che richiedono una riflessione approfondita sulla strada da seguire.

Sindacati sul piede di guerra in Tim per un progetto sul business della digitalizzazione dei documenti. È l’ultima chiacchierata frontiera su cui sta lavorando il Chief Public Affairs e Ceo di Telsy Eugenio Santagata, il più stretto collaboratore dell’amministratore delegato Pietro Labriola, in procinto di lasciare l’incarico (si era parlato anche di un suo possibile approdo in Fincantieri ), con un passato nell’esercito e un forte rapporto con Domitilla Benigni ad di Elt Group, azienda leader nella Difesa. Un’operazione costruita attraverso Gruppo Distribuzione, storico fornitore dell’ex monopolista dei telefoni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tim, tutti i dubbi sul progetto di digitalizzazione dei documenti

In questa notizia si parla di: progetto - digitalizzazione - documenti - tutti

Comune di Milano: partita la più grande opera di digitalizzazione di archivi edilizi mai avvenuta in Italia. Microdisegno guida il progetto grazie al sistema “InPratica” - Il Comune di Milano ha dato il via alla più grande opera di digitalizzazione di archivi edilizi mai realizzata in Italia.

#giocodelponte Gioco del Ponte, video inedito degli anni Cinquanta «Cerchiamo la bobina originale e altri documenti video da digitalizzare». Presentato il progetto di Mosaico Pisa Acquario della Memoria Vai su Facebook

Archivi di Stato lancia il progetto Transkribus: trascrizione automatica dei documenti tramite l'Intelligenza; Digitalizzazione del patrimonio culturale; Digitalizzazione degli archivi cartacei, spunti per una corretta strategia.

Così l’AI trascriverà in automatico i documenti dei 102 Archivi di Stato italiani - L’intelligenza artificiale li trasformerà in testi digitali e accessibili da strumenti informatici. Come scrive msn.com

Digitalizzazione, il progetto di Casa della memoria e Isrec - Casa della memoria di Urbisaglia e Isrec Macerata insieme per "Digitalizzazione e memoria". Scrive msn.com