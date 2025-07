Carnevali | Il turismo ha un peso economico rilevante ma Bergamo ha bisogno di nuovi residenti

A un anno dalla sua elezione, Elena Carnevali riflette sul ruolo del turismo e sulla sfida di attrarre nuovi residenti a Bergamo. La cittĂ , ricca di tessuti produttivi e culturali, si confronta con la necessitĂ di offrire alloggi accessibili agli under 35, trovando un equilibrio tra sviluppo e qualitĂ della vita. Un dialogo aperto su come rendere Bergamo una meta attrattiva per giovani e famiglie, senza perdere il suo spirito autentico.

L'INTERVISTA. Elena Carnevali a un anno dall'elezione: «La città deve trovare un equilibrio tra i suoi diversi tessuti produttivi». L'aiuto agli under 35 per trovare casa? «Il punto è trovare un'offerta di alloggi a canone concordato».

