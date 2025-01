Musica fusion, in tour gli "Opera Dance Music"

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 25 gen. (askanews) – Contaminazionili nell’, un mix di generi, dalla lirica all’elettronica, nati dall’idea visionaria di Roberto Passoni, dj eproducer, che trasforma i capolavori dell’in uno spettacolo unico e multisensoriale senza precedenti, che si basa su un approccio originale alla, in cui si incontrano generi diametralmente opposti. Giochi di luci e grafiche digitalirealizzate con intelligenza artificiale di ultima generazione, accompagnano queste performance dando vita ad uno show indimenticabile che fa vibrare l’anima del pubblico. “Un modo per avvicinare le giovani generazioni all’ascolto dellaoperistica grazie alla sua reinterpretazione in chiave elettronica, un mix di generi che crea nel pubblico soprattutto giovane una aspettativa molto alta, e ladiventa performance, spettacolo, passione, e voglia di avvicinarsi a generi differenti”, ha detto Passoni, che corso degli ultimi vent’anni è stato artefice di diversi successi internazionali (fra cui il Remix di “EndlessSummer” – inno degli europei di calcio del 2012 – e l’album “Classick Dubstep” classificatosi al 6° posto della hit worldwide del genere elettronico).