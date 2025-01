Ilrestodelcarlino.it - La cultura buddista fiorisce nella ’stanza delle orchidee’

E’ stato inaugurato nei giorni scorsi a Pieve di Cento, in Circonvallazione levante, un centro spirituale collegato al movimentola ‘Stanza. Al taglio del nastro il sindaco Luca Borsari, la vice sindaca Barbara Campanini, che ha collaborato in varie occasioni con la ‘Stanza, come nelle edizioni 2023 e 2024 della Giornata internazionale della pace e la responsabile del centro spirituale Barbara Vancini. "Fondata dal centro studi Invictus – spiega Vancini – la ‘Stanzaè un movimento spirituale indipendente di persone che praticano il buddismo di Nichiren Daishonin". Il movimento si caratterizza per la sua apertura al confronto con altre visioni religiose, filosofiche, scientifiche che abbiano in comune una profonda visione dell’umanità basata sullo sviluppo spirituale di ogni singolo essere umano.