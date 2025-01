Formiche.net - Incendio Hotel Kartal in Turchia, la tragedia nella neve. Il cordoglio di Girelli

Anche la Repubblica di San Marino ha fatto pervenire alle autorità turche il proprio dolente messaggio di solidarietà per le numerose vittime (76 morti e 51 feriti al momento) provocate dall’divampatonotte tra il 19 e il 20 gennaio, come ha affermato il ministro dell’Interno Ali Yerlikaya, nel Granddikaya, località sciistica,provincia di Bolu, nel nord-ovest dellaa circa 150 chilometri della capitale Ankara.In questo periodo la struttura alberghiera era frequentata da circa 250 persone, in prevalenza famiglie in vacanza durante le festività scolastiche, il che – rileva l’ambasciatore di San Marino ad Ankara Giorgio– ha reso particolarmente cocente la. L’ambasciatore, in particolare, ha rivolto al suo omologo turco ambasciatore presso la Repubblica di San Marino Ömer Gücük sentite parole di vicinanza eed ha espresso anche il propri compiacimento per l’efficace intervento da parte dei vigili del fuoco che in dieci ore e con l’impiego di 270 unità hanno domato l’con operazioni coraggiose e complicate dato il posizionamento dell’albergo.