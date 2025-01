Lettera43.it - I film su Dylan e quella sera al President: il racconto della settimana

Dark side of the Moon dei Pink Floyd in sottofondo mentre ceno a mezzanotte con del crudo e due pomodori nella mansarda di mia cugina in Viale Campania che occupo in pianta stabile, sostanzialmente da quando sono tornato dalle vacanze, mentre lei è a Roma fino a data da destinarsi. Trascorro lata in solitudine, faccio un paio di lavatrici, bevo birra Dreher come in Salento e riempio la pancia di cannabis sativa, scivolando a velocità folle sulla superficie liscissima delle mie paranoie.Ogni tanto rispondo al telefonino, ogni tanto lascio squillare facendo finta di niente mentre in tv, senz’audio, Mentana sta intervistando Corona su Canale5. Il Corriereè aperto sul tavolo e al centropagina campeggia un’immagine gigante di Steve Jobs in jeans e felpa da jogger. L’articolo parla del lancio di un nuovo aggeggioApple, l’iPod touch, una sorta di computer musicale con lo schermo simile a quello dell’iPhone esattamente identico a quello che ho visto in mano ieri ad Allegra appena tornata da New York.