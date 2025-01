Zenith punta all' arcobaleno

Leggi su Gqitalia.it

Il sobrio Chronomaster Sport diè il tipo di orologio che trovo di solito agli eventi di settore, indossato da addetti ai lavori che vogliono dimostrare un gusto superiore. Per loro, altri cronografi iconici, come l'Omega Speedmaster o il TAG Heuer Carrera, sono troppo mainstream. Il Chronomaster, invece, che monta lo storico movimento El Primero di(il primo cronografo automatico integrato), è un'esca perfetta per gli appassionati di orologi, perché rivela che chi lo indossa è un vero appassionato.Ecco che con un unico nuovo orologio incastonato in undi zaffiri,mette in atto la sua strategia per diventare di fascia alta, quella più esclusiva e, in generale, molto più scintillante. Il Chronomaster Sport Rainbow indica non solo una nuova direzione per la casa orologiera, ma anche i venti mutevoli di un'industria meno interessata all'ingegnosità tecnica che al glamour di alto livello.