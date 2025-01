Ilgiorno.it - Veterinari nei macelli: quali sono i loro compiti essenziali e perché devono essere presenti

Leggi su Ilgiorno.it

Lecco, 24 gennaio 2025 – Attacco a trein un macello del Lecchese: scatta l'allarme per chi svolge attività ispettive sul territorio. Lo si afferma, esplicitamente, il sindacato Sivemp () nel comunicato in cui ha denunciato l’aggressione, nel corso della quale uno dei medici ha addirittura rischiato diaccoltellato. Le attività di controllo, si legge nella nota,“ormai sempre più ostacolate con violenza su tutto il territorio nazionale”. Il servizio pubblico effettua controlli su stabilimenti di produzione ed allevamenti per la verifica del bendegli animali e la diffusione di malattie infettive Ma di cosa si occupano iall’interno di un macello? Qual è ilruolo? Ed è obbligatoria lapresenza? IInnanzitutto è bene dire che l’attività ispettiva all’interno di strutture di macellazione non è un optional, ma un obbligo a tutela del consumatore finale, così come dell’acquirente-commerciante o esercizio di un qualsiasi tipo.