The Night Agent la recensione | un ritorno carico di tensione

La serie: The2, 2025. Creata da: Shawn Ryan. Genere: Thriller, Azione, Spy Story. Cast: Gabriel Basso, Luciane Buchanan, Hong Chau, D.B. Woodside. Durata: 10 episodi/50 minuti circa. Dove l’abbiamo vista: Su Netflix, disponibile in streaming.Trama: Dopo aver smantellato una cospirazione all’interno della Casa Bianca, Peter Sutherland si ritrova coinvolto in una nuova e intricata rete di spionaggio internazionale. Tra tradimenti, alleati ambigui e nemici potenti, Peter dovrà affrontare una corsa contro il tempo per fermare una minaccia che potrebbe mettere a rischio la sicurezza globale.A chi è consigliata? The2 è consigliata a chi ama i thriller carichi di suspense e colpi di scena, con personaggi ben definiti e un ritmo incalzante. Se vi sono piaciute serie come Bodyguard o 24, questa seconda stagione vi terrà incollati allo schermo.