Anteprima24.it - Salerno in vetrina al Fiera Internazionale del Turismo di Madrid

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiGiornate di incontri, networking e relazioni per promuovere la destinazione: il Comune di, all’interno dello spazio Campania del Padiglione Italia di Enit, partecipa in questi giorni a Fitur, ladeldi, uno dei più importanti eventi fieristici europei con 250.000 partecipanti e 9.500 aziende provenienti da 156 paesi. L’Assessore alAlessandro Ferrara, in rappresentanza del Sindaco Napoli e dell’amministrazione, è impegnato in queste ore in un fitto programma di incontri b2b con operatori del comparto turistico e aeroportuale ed i media locali, con un focus specifico ai rapporti con il mercato iberico. Si è dato il via, in particolare, ad una interlocuzione con il Principato delle Asturie e con la città di Oviedo in vista di un possibile patto di amicizia nel nome di San Matteo, una tradizione civile e religiosa che lega le due città.