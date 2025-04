Pulizie di Pasqua a Fiorenzuola Studenti del ‘Marconi’ trovano in spiaggia un delfino morto

Pulizie di Pasqua anche quello che non vorresti vedere e trovare: un delfino morto ed anche una grossa tartaruga di mare spiaggiata. Perché questo è quello che è successo ad un centinaio di Studenti del liceo scientifico Marconi nei giorni scorsi lungo la spiaggia di Fiorenzuola di Focara. I giovani erano impegnati con l’associazione "Adriatic Conservancy". Accompagnati da docenti, biologici ed educatori ambientali, i ragazzi hanno preso parte ad una vera e propria indagine sul campo "con la grande voglia di contribuire alla tutela del proprio territorio", raccontano gli organizzatori di questa spedizione alle pendici del parco del San Bartolo. Dire che la morte del delfino e della tartaruga marina sono legati all’inquinamento, nessuno lo sa. Ma i giovani Studenti sono rimasti impressionati dall’altissimo numero di brandelli di reti da pesca che hanno raccolto: 1200 pezzi nel giro di poche ore. Ilrestodelcarlino.it - Pulizie di Pasqua a Fiorenzuola. Studenti del ‘Marconi’ trovano in spiaggia un delfino morto Leggi su Ilrestodelcarlino.it Nelledianche quello che non vorresti vedere e trovare: uned anche una grossa tartaruga di mareta. Perché questo è quello che è successo ad un centinaio didel liceo scientifico Marconi nei giorni scorsi lungo ladidi Focara. I giovani erano impegnati con l’associazione "Adriatic Conservancy". Accompagnati da docenti, biologici ed educatori ambientali, i ragazzi hanno preso parte ad una vera e propria indagine sul campo "con la grande voglia di contribuire alla tutela del proprio territorio", raccontano gli organizzatori di questa spedizione alle pendici del parco del San Bartolo. Dire che la morte dele della tartaruga marina sono legati all’inquinamento, nessuno lo sa. Ma i giovanisono rimasti impressionati dall’altissimo numero di brandelli di reti da pesca che hanno raccolto: 1200 pezzi nel giro di poche ore.

Potrebbe interessarti anche:

Ilaria di Pasqua: dalla moda alla scrittura

Scopri come Ilaria ha trasformato la sua passione per la moda in una carriera di successo nel web editing. Leggi tutto Il coraggio di reinventarsi: la storia di Ilaria di Pasqua su Donne Magazine.

Caro voli a Pasqua, stangata per chi rientra al sud

A "Mattino Cinque News" si affronta il problema attraverso testimonianze dirette, come quella di un padre siciliano: "Per mia figlia, tornare è un salasso"

Torna la fiera di Pasqua, ecco le date dei mercatini

La fiera di Pasqua torna quest'anno da giovedì 17 aprile sino a lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta. Le oltre 150 bancarelle verranno posizionate come di consueto lungo il perimetro al di sotto ...