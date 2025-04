Duplice omicidio a Roma uccisi un uomo e una donna cinesi

Duplice omicidio a Roma. Le vittime sono un uomo e una donna, raggiunti da alcuni colpi di arma da fuoco poco dopo le 23, su via Prenestina, alla periferia della città. I due, cittadini cinesi, abitavano nel palazzo antistante il luogo del delitto. Dalle prime informazioni, ignoti a bordo di una moto avrebbero sparato e sarebbero poi fuggiti via. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini del caso. Agi.it - Duplice omicidio a Roma, uccisi un uomo e una donna cinesi Leggi su Agi.it AGI - Nella tarda serata di ieri, si è verificato un. Le vittime sono une una, raggiunti da alcuni colpi di arma da fuoco poco dopo le 23, su via Prenestina, alla periferia della città. I due, cittadini, abitavano nel palazzo antistante il luogo del delitto. Dalle prime informazioni, ignoti a bordo di una moto avrebbero sparato e sarebbero poi fuggiti via. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini del caso.

