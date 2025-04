Ilnapolista.it - Pagelle – Quelli che Lukaku è un sacco di patate, un Petagnone di colore. È la legge di Kolarov

Ledi Napoli-Empoli 3-0, a cura di Fabrizio d’Esposito.MERET. Stavolta l’Empoli non è più corsaro (era la tredicesima, eh!, di ritorno) e l’unica e vera parata del giovane Meret è su quel tiraccio maligno dello stabiese di proprietà dell’Inter. E la porta torna finalmente vergine in questo Lunedì Santo di nuvole e speranze – 6,5MAZZOCCHI. Nessuno vuole guastare la festa del figliol prodigo acclamato dal popolo alla sostituzione, ma Pezzella, altro napoletano, su quella fascia va almeno tre volte al cross, senza dimenticare che Amir deve sovente spostarsi a destra per impostare dal basso, perdipiù annaspando. Non solo. L’intesa con Na-Politano non è proprio telepatica. Detto questo Don Pasquale fu Biondo non arretra mai e un paio di volte discende e offende con efficacia e così anche noi leviamo in alto le palme, seppur di lunedì, in segno di saluto e di omaggio – 6SPINAZZOLA dal 75’.