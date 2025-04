Inter-news.it - Inter, andamento dei prestiti: beffa per F. Esposito! Magia di Stankovic

Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. Francesco Piomette a referto un assist nel pareggiordo tra Mantova e Spezia. Aleksandersegna il terzo gol stagionale con la maglia del Lucerna.RIEPILOGO– L’ha seguito con grande attenzione i propri giocatori in prestito durante questo ultimo weekend di calcio. Per Tomas Palacios solo 14 minuti nel finale di Venezia-Monza (1-0), che condanna sempre più i brianzoli all’ultimo posto in classifica. In Serie B Francesco Pioserve l’assist per il fratello Salvatore che porta lo Spezia sul 2-0 in casa del Mantova. I liguri si fanno tuttavia rimontare negli ultimi minuti, e il 2-2 regala la promozione matematica al Sassuolo alla prossima Serie A.