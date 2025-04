Riuscito il delicato intervento per rimuovere i frammenti

Ilrestodelcarlino.it - "Riuscito il delicato intervento per rimuovere i frammenti" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Si è trattato di uno di quei casi in cui la catena di soccorso ha funzionato alla perfezione dall’inizio alla fine". Così il dottor Fabio Caramelli, Direttore Anestesiologia e Rianimazione generale e pediatrica dell’IRCCS sul piccolo paziente salvato. "Dai primi operatori intervenuti, ai genitori che hanno saputo gestire la situazione, al team che ha prontamente accolto il paziente: la reazione è stata tempestiva. Il piccolo – prosegue Caramelli – è stato intubato, ventilato e stabilizzato per garantire un trasporto in sicurezza all’IRCCS, in elicottero vista la situazione di assoluta emergenza. Noi eravamo già stati preallertati, in quanto l’UO ha una intensa attività ed una consolidata esperienza di broncoscopia operativa, nel neonato e nel bambino, con personale dedicato, pronto ad intervenire H24/7.

Potrebbe interessarti anche:

Sommer, intervento riuscito: le novità sulla fase di recupero dall’infortunio

Yann Sommer si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo l’infortunio al pollice. Di seguito i dettagli sulle sue condizioni e sui tempi di recupero del portiere dell’Inter. NOVITÀ – Dopo la ...

Tumore orbitario, Sant'Anna all'avanguardia: delicato intervento chirurgico in diretta mondiale

Nell’ambito dell’evento internazionale Spring GR-ESS Live 2025, promosso dal Global Rhinology Network, l’ospedale Sant’Anna ha ospitato oggi la diretta mondiale di un delicato intervento chirurgico ...

CastrumFavara, intervento alla caviglia riuscito per Gioele Deiana

Appena uscito dalla sala operatoria ha voluto in camera la maglietta d'allenamento della CastrumFavara, per sentirsi mentalmente già pronto per scendere in campo, anche se a distanza, al fianco dei ...

"Riuscito il delicato intervento per rimuovere i frammenti". Donna sorda riacquista l’udito grazie a un intervento record alle Molinette. Sci alpino: Sarrazin lascia la terapia intensiva. Avellino, all'ospedale «San Giuseppe Moscati» eseguito per la prima volta intervento con endoprotesi. Via un grosso tumore, poi ricostruita la mandibola Dodici ore d’intervento e Mame ritrova il sorriso. Al Policlinico di Milano salvata bimba nata prematura con un raro tumore. Ne parlano su altre fonti

Segnala lanazione.it: Contro ogni previsione: gravissima complicanza, riuscito straordinario intervento su giovane paziente - La donna, con diagnosi di tumore delle strutture linfatiche nel torace, ha avuto un imprevisto peggioramento: comparse due fistole tra esofago e via aerea. L’operazione, caratterizzata da un alto tass ...

Si apprende da ilgiorno.it: Delicato intervento chirurgico. Cinquemila medici collegati - Migliaia di medici da tutto il mondo si sono collegati ieri con l’ospedale Sant’Anna per seguire un delicato intervento chirurgico... Migliaia di medici da tutto il mondo si sono collegati ...

Come scrive golssip.it: Paola Caruso: “Mio figlio? Intervento riuscito, ma è distrutto: voglio vederlo felice” - Paola Caruso ha raccontato di essere partita per gli Stati Uniti insieme al figlio Michele per eseguire un intervento molto delicato: "Dovevo provarci ... "L'intervento tecnicamente è riuscito, ha ...