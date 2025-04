Ilrestodelcarlino.it - Conerobus tra caos e polemiche. Il nuovo dg per ora resta congelato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, la società partecipata del Comune del Trasporto pubblico locale,nel. A partire dalle strategie urgenti, tra cui la nomina di un Direttore generale che possa rimettere in carreggiata un’azienda in grossa difficoltà. Dopo l’annuncio, due mesi fa circa, di voler dotare la struttura di un Dg, la procedura è stata praticamente congelata nelle ultime settimane e il bando che doveva individuare quella figura è fermo e non è detto che venga cancellato. Molto dipenderà dal Cd’A convocato per oggi, sempre che all’ordine del giorno venga posta la questione. Tutto ruota attorno alla necessità di avere, in un’azienda da 500 dipendenti, contemporaneamente un Direttore generale e un Amministratore delegato. Alla fine le due figure, piuttosto costose, specie per un’azienda che non riesce a garantire l’una tantum di 500 euro nello stipendio dei lavoratori, rischiano di diventare dei doppioni.