La tessera d'onore Anei: "Mio marito fu la mia casa"

di Marianna Vazzana "Vide subito il mio numero tatuato sul braccio e disse: “So cos’è“. La gente si stupiva. Io ero segnata a vita. Fu un innamoramento immediato. Abbiamo vissuto insieme una lunga vita, mi ha lasciato 17 anni fa, abbiamo parlato di tutto quello che c’era nelle nostre vite precedenti. Ma tutti e due avevamo avuto la sensazione dell’impossibilità di parlarne con la gente. Nessuno aveva voglia di ascoltarci, eravamo deludenti, da dimenticare, strani. Ma tra noi no. L’amore reciproco ci ha permesso di essere noi stessi, come ognuno di noi era stato quando era prigioniero". Applausi per la senatrice a vita Liliana Segre che ieri al Cinema Anteo ha ricevuto ladell’, l’associazione degli internati nei lager nazisti. Un riconoscimento "non solo per i suoi indiscussi meriti" ma anche in memoria di suo, Alfredo Belli Paci, internato militare italiano in sette lager nazisti.