Carl Brave annuncia il suo nuovo tour: sarà a Firenze

Carl Brave, cantante, rapper e produttore musicale romano, è noto per il suo stile unico che fonde elementi di rap, pop e musica indie. Il suo vero nome è Luigi Coraggio, e ha acquisito popolarità grazie a brani dal sound sofisticato e dai testi che raccontano storie di vita quotidiana, con un mix di malinconia e introspezione. Tra i suoi successi più noti ci sono canzoni come Polaroid e Chapeau, che lo hanno consolidato come uno degli artisti più interessanti della scena musicale contemporanea.