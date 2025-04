Ilrestodelcarlino.it - L’appello dell’assessore:: "Qui servono più risorse"

Strade piene di buche da rattoppare e bambini dell’asilo lasciati al caldo e senza impianti di condizionamento e deumidificazione: "Senzaè difficile portare a termine tutti gli interventi necessari". Si è difeso così, ammettendo alcune carenze strutturali ataviche della macchina amministrativa, ieri in consiglio comunale l’assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni Stefano Tombolini. Una serie di interrogazioni urgenti poste dall’opposizione ha visto Tombolini cercare di tamponare la situazione. Un assessorato e una direzione, quella dei lavori pubblici, oberata di lavoro eppure il grido d’allarme lanciato dall’ex candidato sindaco del 2018 suona come un aut aut alla sua maggioranza. A partire è stato Massimo Mandarano che ha chiesto a lui e, per competenza, anche alla collega alle politiche educative, Antonella Andreoli, la situazione di alcuni nidi della città, in particolare quelli che si trovano in via Redipuglia: Raperonzolo, Primo incontro e Aquilone.