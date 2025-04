In Vaticano apre il primo asilo nido ‘un segno di vicinanza alle famiglie’

primo asilo nido all’interno dello Stato della Città del Vaticano è ora realtà. La struttura “San Francesco e Santa Chiara”, inaugurata il 14 aprile 2025, nasce da un progetto fortemente voluto da Papa Francesco e promosso dal Governatorato. Pensata per i figli dei dipendenti vaticani, rappresenta una risposta concreta alle esigenze educative delle famiglie, . In Vaticano apre il primo asilo nido: ‘un segno di vicinanza alle famiglie’ Scuolalink. Scuolalink.it - In Vaticano apre il primo asilo nido: ‘un segno di vicinanza alle famiglie’ Leggi su Scuolalink.it Ilall’interno dello Stato della Città delè ora realtà. La struttura “San Francesco e Santa Chiara”, inaugurata il 14 aprile 2025, nasce da un progetto fortemente voluto da Papa Francesco e promosso dal Governatorato. Pensata per i figli dei dipendenti vaticani, rappresenta una risposta concretaesigenze educative delle famiglie, . Inil: ‘undiScuolalink.

Potrebbe interessarti anche:

Primo giorno in Vaticano per il Papa dopo il ricovero. L'esperto: “Cosa farà a Pasqua”

Primo giorno a casa per Papa Francesco dopo le dimissioni dal Gemelli. Il Pontefice, come hanno spiegato sabato i medici che lo hanno avuto in cura per trentotto giorni, affronta la convalescenza a ...

Ghali apre il tour estivo a Cortona Comics: primo live del nuovo album

Il rapper si esibirà il 31 maggio allo stadio comunale, dando il via alla tournée nazionale Ghali sarà il protagonista del concerto di Cortona Comics. Sabato 31 maggio, il rapper salirà sul palco ...

Apre il primo punto di ricarica italiano Milence per camion elettrici. È sulla A22, vicino Mantova

I camionisti in elettrico potranno ricaricare anche a Bagnolo San Vito, lungo l’Autostrada del Brennero che collega Italia e Austria. Cinque gli stalli di ricarica, con potenza massima di 400 kW... ...