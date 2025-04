Festa finita dovete lasciare la sala Ma viene pestato dalla baby gang

Festa privata: baby gang nella ‘morsa’ dei carabinieri. Un’aggressione vile e immotivata quella avvenuta, giorni fa, durante una Festa allo stadio del Mezzolara calcio, ai danni di un neo maggiorenne del territorio. Protagonisti un gruppo di minori italiani, tra i 16 e 17 anni, già noti alle forze dell’ordine per svariati disordini. Ma torniamo ai fatti. Era sabato sera. Alcuni ragazzi di Budrio avevano affittato una saletta allo stadio del Mezzolara per una festicciola privata tra amici. Tutto procedeva normalmente fino a che, verso le 2 del mattino, non si è presentato questo gruppetto di ragazzi, già noti come detto. Volevano intrufolarsi alla Festa. Dopo una lunga insistenza, anche minacciosa, da parte di questi ragazzini, i budriesi che avevano organizzato il party, pur di non trovare da dire e non discutere, hanno accettato di farli entrare alla Festa a patto che non creassero problemi. Ilrestodelcarlino.it - "Festa finita, dovete lasciare la sala". Ma viene pestato dalla baby gang Leggi su Ilrestodelcarlino.it Calci e pugni a Budrio durante unaprivata:nella ‘morsa’ dei carabinieri. Un’aggressione vile e immotivata quella avvenuta, giorni fa, durante unaallo stadio del Mezzolara calcio, ai danni di un neo maggiorenne del territorio. Protagonisti un gruppo di minori italiani, tra i 16 e 17 anni, già noti alle forze dell’ordine per svariati disordini. Ma torniamo ai fatti. Era sabato sera. Alcuni ragazzi di Budrio avevano affittato una saletta allo stadio del Mezzolara per una festicciola privata tra amici. Tutto procedeva normalmente fino a che, verso le 2 del mattino, non si è presentato questo gruppetto di ragazzi, già noti come detto. Volevano intrufolarsi alla. Dopo una lunga insistenza, anche minacciosa, da parte di questi ragazzini, i budriesi che avevano organizzato il party, pur di non trovare da dire e non discutere, hanno accettato di farli entrare allaa patto che non creassero problemi.

Potrebbe interessarti anche:

Juve, festa rovinata: infortunio e stagione finita

Vittoria importante per la Juve contro il Genoa ma intanto per gli uomini di Tudor c’è da registrare una cattiva notizia. Un piccolo sorriso per la Juve e per Igor Tudor che ha debuttato con i tre ...

"Atteggiamenti aggressivi e tossici": è finita fra Manuela Festa e Antonio Zequila

Fra i due la situazione sarebbe tesissima, tanto che la showgirl starebbe addirittura valutando se intraprendere o meno vie legali

Sinner, la festa è finita: c’è poco da stare allegri

Nuova missione per Sinner: stavolta sarà durissima. Uno sguardo d’intesa. Poi, l’abbraccio con il loro pupillo. Simone Vagnozzi e Darren Cahill lo sapevano già. Erano più che consapevoli del fatto ...

"Festa finita, dovete lasciare la sala". Ma viene pestato dalla baby gang. Ne parlano su altre fonti

Riporta msn.com: Ilbono, l’appello straziante della madre di Marco Mameli: «La festa è finita, dite ciò che avete visto» - Questo perché un assassino ha deciso che tu non dovevi più stare con noi ... quella maledetta sera “Non nascondetevi, la festa è finita! Tirate giù la maschera e dite ciò che avete visto”.