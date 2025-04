Scuolalink.it - Sostegno scolastico, FISH difende la continuità didattica: ‘è un diritto, non un privilegio’

La Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap () interviene nel dibattito sul decreto ministeriale 71/2024, impugnato da alcuni sindacati, annunciando la propria costituzione in giudizio a supporto della norma. Il provvedimento, secondo la federazione, rappresenta un passo avanti fondamentale per garantire stabilità e qualità nell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, puntando sulladei docenti .la: ‘è un, non unScuolalink.