Alcova a Varedo Settantamila presenze Formula vincente

Varedo sono arrivati 70mila visitatori paganti. E non è poco. A stilare il bilancio è stata l’organizzazione di Alcova, la piattaforma itinerante che ogni anno, durante la Milano Design Week, riunisce designer, aziende, istituzioni e ricercatori per indagare collettivamente il futuro del progetto e dell’abitare. Ilgiorno.it - Alcova a Varedo . Settantamila presenze: "Formula vincente" Leggi su Ilgiorno.it Che sia stato un successo è innegabile, anche se più di un residente ha fatto notare come le interminabili code dell’anno scorso, per questa edizione 2025 che ha portato fuori porta i milanesi appassionati di design non si siano viste. Sarà che i luoghi da visitare non fossero due ma quattro, sarà che per una di queste, Villa Borsani, fosse stato introdotto un biglietto d’ingresso da 25 euro, comunque sold out per tutti i giorni di esposizione. Il risultato, in termini assoluti, parla di un calo dei visitatori, passati dai 90mila nel 2024 ai 70mila della settimana appena trascorsa. Ma in ogni caso si è trattato di un successo, visto che fino asono arrivati 70mila visitatori paganti. E non è poco. A stilare il bilancio è stata l’organizzazione di, la piattaforma itinerante che ogni anno, durante la Milano Design Week, riunisce designer, aziende, istituzioni e ricercatori per indagare collettivamente il futuro del progetto e dell’abitare.

