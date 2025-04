Canale Villoresi Torna l’acqua fino a settembre

settembre. Nessun sos acqua all'orizzonte, "situazione ben diversa - così lo staff del Consorzio est Ticino Villoresi - da quella di qualche anno fa, quando si dovette far fronte a una pesantissima siccità. Ma certo, quello relativo alla disponibilità idrica è un dato costantemente sotto monitoraggio". È lungo pagine e pagine e riguarda l'intera rete dei navigli e canali lombardi, dal Grande al Bereguardo, dal Basso Pavese al Villoresi al Naviglio Martesana, l'elenco delle istanze d'acqua presentate entro i termini di marzo da aziende agricole e coltivatori. Ilgiorno.it - Canale Villoresi. Torna l'acqua fino a settembre Leggi su Ilgiorno.it Esiti delle istanze di "dispensa idrica" ufficializzati e pubblicati, ultime manutenzioni su canali e condotte eseguite, e una "commissione irrigua" consortile già convocata per la settimana per le ultime messe a punto tecniche: al via la stagione irrigua, canali e navigli pronti ai rilasci d'acqua nei campi. Il calendario dei rilasci, corredato di ore e giorni, si apre in concomitanza con le semine e chiuderà come ogni anno a.

