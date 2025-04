Mario Kart World introduce veicoli molto grossi

Mario Kart World si prepara a ridefinire il concetto stesso di racing arcade, portando sulla nuova Nintendo Switch 2 un'esperienza mai vista prima nella serie. Non si tratta solo di gare: il gioco introduce una vera e propria mappa esplorabile, con una libertà d'azione che spinge la saga in un territorio totalmente nuovo.L'elemento più rivoluzionario è la presenza di ambientazioni open-World, che trasformano la classica sequenza di corse in un'esperienza di esplorazione continua. I giocatori potranno muoversi liberamente tra zone tematiche, approcciando le sfide e le gare con un ritmo più personale, quasi da gioco d'avventura.veicoli giganti e trasformazioni in tempo realeTra le innovazioni più sorprendenti spicca la possibilità di prendere il controllo di veicoli molto più grandi, come barche e camion, direttamente durante l'azione.

